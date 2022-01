Diocesi: Fermo, sondaggio on line sul cammino sinodale

Il Gruppo sinodale della diocesi di Fermo costituito dall’arcivescovo, mons. Rocco Pennacchio, comunica che a partire da oggi, anche sul web, è data la possibilità, a chiunque vorrà, di esprimersi liberamente e in forma assolutamente anonima sulle tre domande su cui sono già state coinvolte le parrocchie e gli operatori pastorali. Oltre alle tre domande è aperto anche uno spazio in cui ciascuno, in forma libera e senza schemi particolari, può dire ciò che sente e condividere l’idea di Chiesa che ha in mente. Il link per accedere al sondaggio, condiviso anche nella pagina Facebook diocesana, è il seguente: https://forms.gle/XVNWR4AJkqYPJfa8A. È a disposizione anche la mail camminosinodale@fermodiocesi.it per condividere idee, materiali e prassi riguardanti il cammino sinodale della Chiesa locale.