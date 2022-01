Tv2000 trasmette in diretta gli appuntamenti con Papa Francesco di domenica 23 e martedì 25 gennaio. Dalla basilica di San Pietro domani, domenica 23 gennaio, alle ore 9.30, in onda anche su InBlu2000, la messa presieduta dal Papa in occasione della giornata dedicata alla Parola di Dio. Martedì 25 gennaio, alle ore 17.30, in occasione della solennità della Conversione di San Paolo Apostolo, Papa Francesco presiede la recita dei secondi vespri nella basilica di San Paolo fuori le Mura a Roma.