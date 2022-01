Diocesi: Albenga, oggi pomeriggio una conferenza su “Benedetto XV”, “la vita e il Magistero del Papa genovese nella Chiesa del ‘900”

La biblioteca diocesana “Alessandro Piazza”, sita nei locali del seminario di Albenga, continua il suo ciclo di incontri formativi e culturali. Il primo appuntamento del 2022 si tiene oggi, con una conferenza dal titolo “Benedetto XV, una luce nascosta. La vita e il Magistero del Papa genovese nella Chiesa del ‘900”. Il relatore sarà mons. Ennio Bezzone, dottore in diritto canonico e già parroco di san Nicolò in Pietra Ligure e san Giovanni in Oneglia. L’occasione è data dal primo centenario dalla morte del presule genovese. Appuntamento alle ore 16.30, presso i locali in via G. Galilei, 36, ad Albenga.