Domenica della Parola: Imola, domani in duomo la messa celebrata dal vescovo Mosciatti

Dopo il periodo natalizio riprendono in cattedrale, a Imola, anche nel 2022, le iniziative in programma per l’anno giubilare in occasione del 750° anniversario della dedicazione della basilica a San Cassiano martire. Domani, domenica 23 gennaio, con la messa delle 18 presieduta in duomo dal vescovo di Imola, mons. Giovanni Mosciatti, si celebra la Domenica della Parola.

Lo scopo di questa domenica è quello di promuovere la celebrazione, la riflessione e la divulgazione della Parola di Dio. Non è un caso che sia consigliata in questa domenica la celebrazione del rito del lettorato o l’affidamento di un ministero simile, per richiamare l’importanza della proclamazione della Parola di Dio nella liturgia. Questi erano anche i piani della Diocesi di Imola ma, date le circostanze pandemiche, è stato deciso di posticipare il momento del rito.