San Francesco di Sales: Perugia, domani il card. Bassetti celebra la messa per tutti gli operatori della comunicazione

Per celebrare la festa del patrono dei giornalisti, san Francesco di Sales, il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, celebrerà la messa per tutti gli operatori della comunicazione domani, domenica 23 gennaio, alle ore 11, nella cattedrale di San Lorenzo, a Perugia.

A causa delle restrizioni imposte dalla pandemia già l’anno scorso il cardinale non aveva potuto tenere il tradizionale incontro di dialogo e purtroppo anche quest’anno sarà così. Il porporato ha comunque voluto mantenere questo appuntamento annuale celebrando la messa per coloro che vorranno essere presenti e per quelli che seguiranno la liturgia a distanza (come ogni domenica sarà trasmessa in diretta da Umbria Radio InBlu).

L’iniziativa è curata dall’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali in collaborazione con l’Unione cattolica della stampa italiana (Ucsi), l’associazione dei giornalisti e degli operatori della comunicazione.

“La festa di San Francesco di Sales – ricorda la giornalista Maria Rita Valli, direttore dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali – è anche la data in cui tradizionalmente il Papa pubblica il Messaggio per la Giornata delle comunicazioni sociali che in Italia si celebra la terza domenica di maggio (quest’anno il giorno 15). Il tema del messaggio è stato annunciato il 29 settembre scorso e quest’anno ha un titolo brevissimo: ‘Ascoltate!’. Dopo il Messaggio del 2021, centrato sull’andare e vedere, nel suo nuovo Messaggio Papa Francesco chiede al mondo della comunicazione di reimparare ad ascoltare per poter crescere, anche professionalmente, come comunicatori”.