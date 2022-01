Diocesi: Ravenna, stasera un incontro con padre Hernandez su “Il Vangelo narrato nei mosaici”

“Il Vangelo narrato nei mosaici. Cristo dalla Parola alla croce gemmata”. Questo il titolo dell’incontro in programma sabato 22 gennaio dalle 20.30 nella basilica di San Giovanni Evangelista, a Ravenna, con padre Jean-Paul Hernandez. Nel corso della serata, organizzata dal Servizio apostolato biblico in collaborazione con la Scuola di formazione teologica in occasione della Giornata della Sacra Scrittura, padre Hernandez parlerà dei mosaici ravennati come strumento di evangelizzazione e messaggio di fede e di vita per credenti e non credenti.

Padre Jean-Paul Hernandez, gesuita svizzero, teologo, scrittore e docente alla Facoltà teologica dei gesuiti a Napoli. Volto televisivo, nel 2021 è stato anche commentatore del Vangelo della domenica per Tv2000 nella rubrica “Sulla strada”. Assieme ad altri sacerdoti e laici è stato tra i fondatori di una nuova realtà di evangelizzazione a partire dall’arte, la rete di “Pietre vive” (pietre-vive.org), diffusa ormai in 50 Paesi del mondo e che si definisce una “comunione di comunità giovanili cristiane che annunciano Gesù Cristo, Bellezza della fede, attraverso la bellezza dell’arte sacra”.

Per partecipare alla serata in presenza occorre avere il Green pass rafforzato. L’incontro sarà trasmesso anche in diretta sul canale YouTube della Scuola di formazione teologica. Per iscrizioni o per ricevere il link per la diretta: www.teologiaravenna.it e info@teologiaravenna.it.