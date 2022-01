Diocesi: Sassari, al via la nuova offerta formativa della Fondazione Accademia Casa di popoli, culture e religioni

Si terrà martedì 25 gennaio alle 11 presso l’aula capitolare della basilica dei SS. Martiri Turritani di San Gavino a Porto Torres la conferenza di presentazione dell’offerta formativa per l’anno accademico in corso organizzata dalla “Fondazione Accademia Casa di popoli, culture e religioni – Nuovo umanesimo dell’incontro”. Alla presentazione – si legge in un comunicato – saranno presenti il presidente della “Fondazione”, mons. Gian Franco Saba, arcivescovo metropolita di Sassari, e il rettore dell’Università degli studi di Sassari, Gavino Mariotti. La Fondazione Accademia nasce nell’aprile del 2018 per volontà di mons. Saba, con l’obiettivo di “proporre lo sviluppo di un nuovo umanesimo integrale” e di “favorire e promuovere la cultura dell’accoglienza e dell’inclusione in prospettiva interculturale e interreligiosa”. “La Fondazione Accademia crede profondamente nel valore della cultura e dell’educazione, in una dimensione con al centro la persona e la sua dignità e capacità di essere in relazione con gli altri” e con questo “spirito” propone per l’anno 2022 tre corsi di alta formazione, un corso Lis (lingua dei segni) e altre iniziative formative e culturali. Per maggiori informazioni è possibile consultare le brochure informative dei corsi pubblicate sul sito della Fondazione: https://www.fondazioneaccademia.com/.