Diocesi: Larino-Termoli, la parrocchia ortodossa romena celebra la festa di San Timoteo in cattedrale

Oggi, la parrocchia ortodossa romena del territorio della diocesi di Larino-Termoli celebra la festa di San Timoteo. Il Santo, discepolo e “figlio prediletto” dell’apostolo Paolo, il cui corpo è custodito nella cattedrale di Termoli – si legge in una nota della diocesi – è infatti venerato sia dalla Chiesa cattolica sia dalla Chiesa ortodossa. Oggi, alle 11.30 verrà intonato l’inno Akatistos di San Timoteo in cattedrale e, a seguire, ci sarà una solenne celebrazione eucaristica nella chiesa Sant’Anna con rito ortodosso alla presenza di sacerdoti e della comunità di fedeli nel rispetto dei protocolli sanitari. La funzione ha ricevuto la benedizione del vescovo ortodosso mons. Siluan, vescovo della diocesi ortodossa romena d’Italia. Si tratta – sottolinea la diocesi – di “un’occasione per rinnovare un percorso di fede e di condivisione che cade nella Settimana di preghiera dedicata all’unità dei cristiani”.