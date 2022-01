Università Cattolica: Roma, lunedì Gentiloni interviene all’inaugurazione dell’anno accademico 2021/22

Lunedì 24 gennaio il commissario europeo per l’Economia Paolo Gentiloni interverrà all’Inaugurazione dell’anno accademico 2021/2022 presso la sede di Roma dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che avrà luogo, con inizio alle ore 10.30, nell’Auditorium dell’Ateneo (largo F. Vito, 1).

La cerimonia inaugurale sarà preceduta, alle ore 9.00, dalla celebrazione della santa messa, presieduta dal card. Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, presso la chiesa centrale della sede.

Alle ore 10.30, nell’Auditorium, il rettore dell’Università Cattolica, Franco Anelli, pronuncerà il discorso inaugurale. Seguirà la relazione del preside della Facoltà di Medicina e chirurgia, Rocco Bellantone.

Le prolusioni sono affidate ai professori Stanislao Rizzo, ordinario di Malattie dell’apparato visivo (“Artificial Vision: dream or reality?”)e Franco Locatelli, ordinario di Pediatria (“Terapia genica e genome editing nelle emoglobinopatie: modelli di medicina di precisione”).

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming al seguente link: https://roma.unicatt.it e sui canali social @unicatt.