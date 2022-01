Diocesi: Lecce, domenica il Giubileo oronziano degli operatori della comunicazione salentini

È in programma per domani, alle ore 10,30 nella cattedrale di Lecce, il Giubileo oronziano degli operatori della comunicazione salentini, alla vigilia del giorno in cui si ricorda San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. Il ritrovo è previsto nell’antico Seminario in piazza Duomo, dove l’arcivescovo, mons. Michele Seccia, guiderà un breve momento di preghiera, invitando i giornalisti a riflettere sul tema del messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. A seguire, alle ore 11, l’attraversamento della Porta Santa della cattedrale e la messa presieduta da mons. Giuseppe Favale, vescovo di Conversano-Monopoli e segretario della Conferenza episcopale pugliese. Come si legge nel comunicato della diocesi di Lecce, il Giubileo oronziano si pone come un invito che la Chiesa leccese rivolge a ogni operatore dell’informazione, affinché si possa confrontare, in coscienza, con la figura del santo patrono dei leccesi, il quale, nella sua esistenza, ha dimostrato una coerenza di vita, una testimonianza di fede e una trasparenza nel suo agire che lo hanno portato a subire il martirio, pur di non rinnegare la verità. In occasione del Giubileo oronziano degli operatori della comunicazione salentini, si svolgerà in tutta la diocesi la Giornata di Avvenire, con la distribuzione gratuita del quotidiano in tutte le parrocchie, contenente una pagina speciale sull’informazione religiosa dell’arcidiocesi di Lecce.