A Sua Immagine: oggi la storia di Arianna che combatte ogni giorno la sua malattia. Domani speciale sulla Domenica della Parola

Ritorna oggi in onda su Rai Uno, alle 16.05, A Sua iImmagine con la storia di Arianna Talamona, una ragazza che nasce con una malattia degenerativa ereditaria, come la mamma, che peggiora nel tempo. Sin dalle scuole medie è costretta alla sedia a rotelle e subisce atti di bullismo, ma trova nel nuoto il senso della vita. “Nuotare mi ha aiutata, è stata la mia salvezza ed è un messaggio che vorrei dare. Sono anche felice di essere una testimonial del nuoto paralimpico. I ragazzi seguono le gare, i social ti avvicinano, diventi un modello. Quando vedo in piscina i bambini disabili provo una grande gioia”. Diventa campionessa mondiale (due ori a Londra) e paralimpica (argento a Tokyo), ha una laurea magistrale e sta frequentando un master in psicologia. È una nota blogger che dà consigli alle ragazze disabili, anche sulla moda. “C’è ancora nell’immaginario collettivo la disabile brutta, invece possiamo essere bellissime, in forma, sportive. Ed è anche questo un messaggio che vorrei trasmettere”. Da 11 anni è fidanzata con Roberto e a luglio si sposeranno. Cerca di far passare il concetto di normalità, far capire che la disabilità è una cosa che esiste ma non è straordinaria. “Io non posso camminare, devo usare una carrozzina, ma non c’è niente che mi renda diversa da voi!”. La seconda puntata del nuovo ciclo de “Le Ragioni della Speranza”, dal titolo “Il valore della vittoria”, condotto da mons. Dario Edoardo Viganò, ha come protagonista il capitano della Juventus e colonna della Nazionale: Giorgio Chiellini. Nell’intervista inedita, si parlerà non solo dell’atleta, della sua straordinaria carriera e della vittoria dei campionati Europei 2021, ma dell’uomo, del marito e del padre di famiglia. Chiellini si offre alle telecamere di A Sua Immagine nelle sue debolezze e fragilità, ma anche e soprattutto nella sua passione, determinazione, allegria e nell’importante impegno a favore dei ragazzi disabili.

In occasione della Giornata della Parola di Dio, domani, la puntata avrà una struttura un po’ diversa dal solito. Inizierà alle 11, subito dopo la messa celebrata dal Papa, e durerà per circa un’ora, fino all’Angelus. La Parola di Dio sarà al centro della puntata, testimoniata dalla vita e dalle opere di santi importanti come san Domenico, san Bernardino da Siena, san Francesco di Sales. In studio con Lorena Bianchetti saranno presenti il card. Gianfranco Ravasi, biblista, e Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, e, in collegamento, don Davide Banzato, don Maurizio Patriciello e don Giordano Goccini, sacerdoti protagonisti de “Le Ragioni della speranza”, la parte di A Sua Immagine che si occupa direttamente del Vangelo: insieme, si cercherà di capire quali sono le caratteristiche della predicazione moderna, in che modo si adegua ai diversi mezzi di comunicazione, quali sono e come si modificano gli scopi e i modi di predicare in un mondo immerso da un’infinità di messaggi diversi. Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.