Diocesi: Ac Isernia-Venafro, domani convegno “Ricuciamo la pace” con mons. Cibotti

“Ricuciamo la pace”. Questo il tema dell’evento interreligioso in programma domani, domenica 23 gennaio, presso il salone parrocchiale Sacro Cuore di Isernia per iniziativa dell’Azione Cattolica diocesana. A partire dalle 16.30 interverrà Arianna Martini, presidente dell’associazione italiana Support and sustein children, impegnata per il sostegno ai bambini rifugiati in diverse parti del mondo. Seguiranno le testimonianze di Simona Martinelli, Anna Elisa Scarselli e Iliana Onesti (Azione Cattolica Isernia-Venafro), Paloma Messina (Istituto buddista italiano Soka Gakkai), Omar Ahmed (Progetto territoriale Sai di Agnone), Francesco Boschi (associazione Dajai O.D.V. di Monteroduni), Ugo Martino (associazione Oltre la vita di Isernia), Saqib Ali (Sportello Immigrati del Comune di Isernia), Fernando Damiani (Gruppo Agesci Isernia 1), Ahmad Fahim Fahrat, Esosa Obazee e Amadou Jallow (Progetto territoriale Sai di Monteroduni). Le conclusioni del pomeriggio, trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi di Isernia-Venafro, saranno affidate al vescovo diocesano, mons. Camillo Cibotti.