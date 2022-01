Turismo: Istat, movimento in ripresa ma ancora lontani i livelli del 2019

Nei primi nove mesi del 2021 le presenze dei clienti negli esercizi ricettivi sono in crescita rispetto al 2020 (+22,3%) ma restano ben sotto i livelli del 2019 (-38,4%). Lo rileva la nota Istat sul movimento turistico in Italia tra gennaio e settembre 2021.

Nel trimestre estivo (luglio-settembre) le presenze turistiche sono state circa 177 milioni (+31% rispetto al 2020) e 29 milioni in meno nel confronto con il 2019 (-14%). I viaggi dei residenti per motivi di lavoro (circa 1,5 milioni) e per vacanza (circa 18 milioni) si attestano ai livelli dei primi nove mesi del 2020 ma rimangono comunque sotto quelli del corrispondente periodo del 2019. Le presenze turistiche della componente estera nei primi nove mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020 sono cresciute del 40,3%. Le presenze nell’estate del 2021 rispetto al 2020 sono state 42 milioni in più. Le vacanze lunghe in estate rispetto allo stesso periodo del 2020 sono cresciute del 16%.