Diocesi: Fermo, venerdì secondo incontro dedicato agli educatori degli adolescenti con mons. Pennacchio

Venerdì 14 gennaio, alle ore 21.15, si terrà il secondo incontro dell’itinerario “In formazione – per esercitare insieme le domande, gli sguardi, il cuore…” che l’arcidiocesi di Fermo propone a tutti gli educatori degli adolescenti, nell’ambito del progetto “Seme diVento” promosso dalla Conferenza episcopale italiana.

L’incontro vedrà l’intervento di mons. Rocco Pennacchio, arcivescovo di Fermo, che proporrà una riflessione intorno al tema della vocazione al servizio educativo a favore degli adolescenti, con particolare attenzione ad alcune domande fondamentali per un educatore: “Qual è il senso del nostro impegno educativo? Chi ci manda? Chi sostiene la nostra autorevolezza? C’è un filo rosso che ci orienta durante i nostri incontri con gli adolescenti?”.

A causa della situazione pandemica, anche questo incontro si svolgerà solo on line, fa sapere l’arcidiocesi, in diretta sul sito e gli altri media diocesani.

Come sperimentato per altre iniziative diocesane, al termine dell’intervento dell’arcivescovo sarà possibile porre alcune domande seguendo le indicazioni che saranno date all’inizio dell’incontro.