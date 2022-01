Bonus bebè e assegno di maternità: Asgi, Patronato Inas Cisl Lombardia e Anolf Cisl Milano, “soddisfazione” per la sentenza della Corte Costituzionale che è “monito per il legislatore”

A seguito della sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha ritenuto incostituzionale l’esclusione degli stranieri privi del permesso di lungo periodo dal bonus bebè e dalla indennità di maternità di base, Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi), Patronato Inas Cisl Lombardia e Anolf Cisl Milano che hanno sostenuto i migranti, partendo dalla prima presentazione delle domande, “esprimono piena soddisfazione per questo risultato che riafferma non solo il principio di uguaglianza tra italiani e stranieri ma prima ancora il diritto di ciascun bambino che nasca in una famiglia bisognosa di ottenere un aiuto pubblico senza distinzioni a seconda delle condizione giuridica dei genitori”. In una nota, le tre organizzazioni sottolineano che “la sentenza – che dopo un lungo contenzioso ha comportato dispendio di risorse pubbliche, aggravio per il sistema giudiziario e violazione di diritti per coloro che non hanno avuto la fortuna di ottenere l’aiuto delle associazioni per procedere in giudizio – è certamente anche un monito per il legislatore affinché non si ripetano in futuro scelte di questo genere che rappresentano un danno non solo e non tanto per i migranti ma per la crescita e la coesione dell’intera collettività di chi vive sul nostro territorio”.