Diocesi: Agrigento, a 54 anni dal sisma del Belice una mostra sui “tesori salvati e ritrovati di Montevago”

(Foto: diocesi di Agrigento)

Una mostra sui tesori di Montevago. A 54 anni dal sisma del Belice “la prima fase della messa in sicurezza dell’antica chiesa madre di Montevago è un segno. Potere accedere all’interno dopo 54 anni, calpestare la pavimentazione e muoversi tra le colonne, vedere gli altari, rivivere lo spazio, è un segno di amore ed i speranza. I lavori per la messa in sicurezza hanno riportato alla luce tantissimi reperti, suppellettili, resti di marmi e legno segnati dal peso del tempo e delle pietre”, si legge in una nota diffusa dall’arcidiocesi di Agrigento.

“Rifiutando di restare narratori di una storia triste che appartenne ad altri, ma sentendoci protagonisti orgogliosi di una storia nuova – prosegue la nota -, l’arcidiocesi di Agrigento, con l’Ufficio beni culturali, e il Museo diocesano hanno accolto l’invito del sindaco Margherita La Rocca e del parroco don Giuseppe Coppola di proporre alla comunità e alla diocesi un sintetico, ma intenso percorso storico-culturale e di fede, con i tesori della chiesa madre salvati subito dopo le prime scosse del sisma e quelli ritrovati in occasione dei recenti lavori della messa in sicurezza”.

La nota precisa: “Degli oggetti ritrovati pochi hanno un valore artistico ma tutti hanno il valore della memoria, della preghiera, del sacrifico dei tanti fedeli e benefattori che in chiesa madre si ritrovavano a pregare, a vivere la gioia della nascita e del matrimonio e anche il dolore del lutto”. Oggi “i tesori di Montevago, con questa mostra temporanea, vengono in parte restituiti alla comunità, in attesa di potere creare uno spazio per una mostra permanente della memoria, che li accolga affinché siano custoditi e ritornino a far parte, anche se in altri modi, della vita dei fedeli”.

La mostra, che prevede l’esposizione nella cappella feriale della chiesa madre nuova di “alcune preziose suppellettili liturgiche, unitamente ai reperti ritrovati tra le macerie, si integra con le altre opere artistiche stabilmente esposte alla pubblica venerazione nella chiesa madre nuova di Montevago”.

La mostra sarà inaugurata domani, 13 gennaio, alle ore 17, e sarà visitabile fino al 16 gennaio, dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 18.