Diocesi: don Campiotti vescovo eletto di Volterra. Mons. Delpini (Milano), “auguri e apprezzamento per il suo ministero”

(Foto Stefano Mariga)

In un incontro con i membri del Consiglio episcopale milanese e con presbiteri, dipendenti e collaboratori della curia, l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, ha comunicato oggi la nomina di don Roberto Campiotti, sacerdote ambrosiano, a vescovo di Volterra. Nel suo breve discorso, l’arcivescovo si è rivolto direttamente a don Campiotti, presente in sala, sottolineando in particolare di voler “esprimere a nome di tutta la diocesi il mio augurio e apprezzamento per il suo ministero, che io ho conosciuto soprattutto quando è stato responsabile della Comunità pastorale di Sumirago, vicino al mio paese natale, e poi in questi anni a Roma come rettore del Collegio San Carlo Borromeo”.