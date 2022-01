Geopolitica e sicurezza: Start Insight e Europa Atlantica, un libro sui 20 anni di guerra al terrore

“2001-2021: Vent’anni di guerra al terrore. Geopolitica e sicurezza: l’Occidente e il terrorismo jihadista dall’11 settembre a oggi”: è il titolo del libro, curato da Enrico Casini e Andrea Manciulli, direttore e presidente di Europa Atlantica, con la prefazione di Marco Minniti, edito da Start InSight ed Europa Atlantica. “Venti anni dopo i drammatici attacchi terroristici a New York e Washington, e dopo l’inizio della guerra globale al terrore con l’avvio dell’intervento in Afghanistan, cosa è cambiato nel mondo e nel sistema internazionale? Quanto questi eventi hanno contribuito ad accelerare processi di cambiamento in atto a livello geopolitico, economico, sociale? Come è cambiato il terrorismo jihadista, le sue organizzazioni principali e come sono evolute le strategie di contrasto e di repressione messe in atto dai paesi occidentali?”. A queste e ad altre domande cerca di rispondere il volume che contiene 24 contributi scritti dai principali esperti del settore a livello nazionale e internazionale. “La lotta contro la minaccia terroristica jihadista, venti anni dopo l’11 settembre, non è ancora conclusa – scrive Minniti nella prefazione -. Anzi, le organizzazioni terroristiche potrebbero aggiornare nuovamente i propri piani, sfruttando le nostre debolezze o le nostre dimenticanze. Probabilmente si tratterà di una lotta ancora lunga e non semplice, che ci terrà impegnati e ci obbligherà, ancora, a dover adottare strategie e strumenti sempre nuovi, in grado di condurla”. I contributi presenti nel volume sono di Enrico Casini, Andrea Manciulli, Niccolò Petrelli, Elio Calcagno, Alessandro Marrone, Matteo Bressan, Francesco Conti, Claudio Bertolotti, Chiara Sulmoni, Anna Maria Cossiga, Ciro Sbailò, David Simoni, Marco Tesei, Alessia Melcangi, Arturo Varvelli, Andrea Plebani, A. Roberta La Fortezza, Paolo Salvatori, Arije Antinori, Fabio Indeo, Beniamino Franceschini, Lorenzo Vidino. Il libro è scaricabile gratuitamente su: https://www.startinsight.eu/products-page/i-nostri-libri/2001-2021-ventanni-di-guerra-al-terrore/.