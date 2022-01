Diocesi: Lungro, il 17 gennaio l’incontro “La Santa Radice”

“La Giornata di approfondimento di conoscenza del popolo ebraico costituisce un momento importante in cui preghiamo assieme ai nostri fratelli ebrei e li conosciamo meglio”. Con queste parole mons. Donato Oliverio, eparca di Lungro, presenta l’evento online del prossimo 17 gennaio, alle ore 18, organizzato dall’Ufficio ecumenismo della diocesi calabrese, dal tema “La Santa Radice”. Interverranno, dopo l’introduzione del presule, Franca Landi, docente di Ecumenismo presso l’Issr ligure e membro della Commissione diocesana per l’ecumenismo della diocesi di La Spezia, che tratterà il tema “La Chiesa e Israele, storia di una relazione”, e Riccardo Burigana, direttore del Centro studi per l’ecumenismo in Italia, cui è stato affidato il tema “Ebrei e cristiani in dialogo in Italia”. Info: ecumenismo@lungro.chiesacattolica.it.