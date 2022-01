In occasione della 33ª Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, l’Azione Cattolica diocesana insieme alla Commissione per l’ecumenismo di Acqui promuove un incontro online che si terrà lunedì 17 gennaio a partire dalle 21. All’appuntamento interreligioso, trasmesso su piattaforma Zoom e sulla pagina Facebook dell’Ac diocesana, parteciperanno il vescovo di Acqui, mons. Luigi Testore, ed il rabbino capo di Genova, Giuseppe Momigliano.