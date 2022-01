Austria: pubblicate le statistiche ecclesiali. Lieve diminuzione di fedeli

Lo scorso anno il numero dei cattolici in Austria è leggermente diminuito. È una prima evidenza delle statistiche pubblicate oggi dalle diocesi austriache. Di conseguenza, al 31 dicembre 2021 c’erano 4,83 milioni di cattolici in Austria. Nel 2020, secondo le statistiche ufficiali della Conferenza episcopale austriaca, i cattolici erano 4,91 milioni. Ciò corrisponde ad una diminuzione di circa l’1,6 per cento. Uno dei motivi è l’aumento del numero di persone che hanno lasciato la Chiesa nell’ultimo anno: sono 72.055. Nel 2020 le persone che avevano lasciato ufficialmente la Chiesa erano state 58.727. Nel 2010 la Chiesa aveva dovuto registrare 85.960 dimissioni – un massimo storico – che all’epoca erano in gran parte dovute alla scoperta di casi di abusi in ambito ecclesiastico.