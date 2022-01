Giornata dialogo cattolici-ebrei: Frosinone, domani incontro con rav Di Segni e il vescovo Spreafico

Domani, giovedì 13 gennaio, alle 17, l’auditorium “Daniele Paris” del Conservatorio di musica “Licinio Refice” di Frosinone ospiterà il dialogo fra il rabbino Riccardo Di Segni e il vescovo Ambrogio Spreafico.

Una iniziativa – si legge in una nota della diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino – che si svolgerà in occasione della 33ª Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei ed avrà come tema “Di fronte alla pandemia, ci salviamo soltanto insieme?”. Concluderanno l’incontro alcuni brani musicali eseguiti dai musicisti del Progetto Davka Jewish Music con la partecipazione del coro Ludica Vocalia Fabraterna del Liceo scientifico e linguistico di Ceccano.

L’iniziativa, aperta a tutti, si svolgerà nel rispetto delle vigente normative anti-Covid (si consiglia di arrivare entro le ore 16,45 per agevolare gli ingressi e gli adempimenti anti-Covid).