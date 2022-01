Diocesi: Alessandria, il 29 gennaio mons. Gallese consacra sacerdote don Raoul Kouame

Sabato 29 gennaio nella cattedrale di San Pietro, ad Alessandria, il vescovo Guido Gallese presiederà l’ordinazione presbiterale di don Raoul Kouame. Per il rito di consacrazione, in programma alle 21, il futuro sacerdote ha scelto il passo evangelico “Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero”, tratto dall’episodio dei discepoli di Emmaus, narrato dall’evangelista Luca.

Don Kouame presiederà la sua prima celebrazione eucaristica il giorno seguente, domenica 30 gennaio, alle 11.30, presso la parrocchia Santa Maria del Carmine, in via dei Guasco, ad Alessandria.