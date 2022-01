Giovanni Paolo I: Fondazione Papa Luciani, un corso interattivo in 10 lezioni sul futuro beato

“Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I, figlio di emigranti bellunesi”: è questo il titolo di un corso interattivo costituito da 10 lezioni gratuite della durata di circa mezz’ora l’una e che sono già fruibili on-line dalla piattaforma Accademiabm.

Il progetto, realizzato dalla Fondazione Papa Luciani di Canale d’Agordo onlus con la collaborazione dell’Associazione Bellunesi nel mondo e con il contributo della Regione Veneto, è stato infatti pubblicato lunedì 10 gennaio.

“Attraverso alcune opere di approfondimento e studio, immagini di repertorio, alcune anche inedite, tratte dagli archivi del centro studi della Fondazione e dagli allestimenti del Museo e della Casa natale di Papa Luciani, oggi visitabili a Canale d’Agordo, il corso – spiega una nota – si propone di avvicinare le persone alle origini di Papa Luciani, ai suoi maestri, alla sua famiglia, al suo percorso di crescita, per meglio comprendere le radici del suo essere e le tappe significative che hanno attraversato la sua vita. A conclusione del corso è previsto il rilascio di un attestato personale di frequenza”.

L’obiettivo è “quello di far conoscere la figura di Albino Luciani, che oltre ad esser stato un grande Papa, è stato prima di tutto un grande uomo, un esempio e una figura importante della storia dell’epoca, per la sua terra natia, per il bellunese e per tutto il mondo intero, che ancora oggi lo ama e ricorda con affetto. Infatti, nonostante la sua vita si sia interrotta bruscamente dopo soli 33 giorni di pontificato, Albino Luciani è rimasto nei cuori di tanti fedeli e non, di tutto il mondo”.

Il direttore della Fondazione Papa Luciani, Loris Serafini, si dice soddisfatto del lavoro svolto in questi mesi e della continua collaborazione con Marco Crepaz ed i colleghi dell’Associazione Bellunesi nel mondo, che, con i loro canali mediatici, radiofonici e multimediali, promuoveranno le lezioni. La piattaforma Accademiabm è, infatti, una bacheca di e-learning con corsi e lezioni per chiunque voglia arricchire il proprio bagaglio di competenze su svariate tematiche in ogni momento e dovunque.

Anche la Regione Veneto farà la sua parte: “L’appoggio delle istituzioni – sostiene Serafini – soprattutto in questo importante cammino verso la beatificazione di Luciani è per noi fondamentale; solo così saremo preparati per il grande evento, in programma a Roma domenica 4 settembre 2022 e che farà sentire le sue ripercussioni in tutto il bellunese e in particolar modo a Canale d’Agordo. Il corso è senz’altro un modo semplice e accessibile a tutti per conoscere un po’ di più il mondo legato a Papa Luciani e l’attività nella quale siamo impegnati da ben 13 anni”.