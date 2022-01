Diocesi: Padova, domani il convegno ecumenico “Luci e ombre nel Medioriente”

“Luci e ombre nel Medioriente” è il tema del convegno ecumenico in preparazione alla Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che si svolgerà on line domani, alle ore 20.45, in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi di Padova. Il convegno ecumenico è il primo appuntamento del calendario di incontri coordinati dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi di Padova, nel mese di gennaio in cui si celebrano vari appuntamenti: dalla Giornata del dialogo ebraico-cristiano (17 gennaio) alla Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio).

Il convegno ecumenico è l’incontro di preparazione alla Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani che quest’anno ha come filo conduttore il versetto evangelico di Matteo 2,2 “In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo” ed è organizzato dall’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso e dal Consiglio delle Chiese cristiane di Padova.

Interverranno Vittorio Berti, docente di Storia del cristianesimo e delle Chiese nel Dipartimento Scienze storiche, geografiche e dell’antichità dell’Università di Padova, e Giorgia Corò, volontaria veneziana impegnata in Libano nel progetto dei corridoi umanitari della Comunità di Sant’Egidio e della Federazione delle Chiese evangeliche italiane.

Gli appuntamenti proseguiranno lunedì 17 gennaio, con la Giornata del dialogo ebraico cristiano, che quest’anno ha come tema “Realizzerò la mia buona promessa” (Geremia 29,10). Due gli incontri in programma. Il primo, alle ore 17.15, realizzato in collaborazione con l’Istituto superiore di scienze religiose, in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi di Padova, è sul tema “L’arte del dialogo. Marc Chagall” e vede l’intervento di Enrico Riparelli, docente dell’Issr di Padova e autore del volume “Memoria, creazione, dialogo. Percorsi dell’arte ebraica”.

Il secondo, organizzato in collaborazione con la Comunità ebraica di Padova e il Consiglio delle Chiese cristiane di Padova, in programma alle ore 20.45, sempre in diretta streaming, è l’incontro che celebra la XXXIII Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cristiani ed ebrei. Interverranno il teologo Piero Stefani, il rabbino Adolfo Aharon Locci e il biblista Martino Signoretto.

A seguire, giovedì 20 gennaio, nella basilica di Santa Giustina a Padova, alle ore 21, si svolgerà la veglia ecumenica con la partecipazione del vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, e i rappresentanti del Consiglio delle Chiese cristiane di Padova.

Per tutta la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio) nel santuario di San Leopoldo Mandìc si celebrerà l’Eucaristia quotidiana per l’unità dei cristiani, alle ore 18.30 nei giorni feriali e alle ore 18 il sabato e la domenica.