Diocesi: Caritas Andria, domani la consegna degli attestati dei tirocini per i migranti

La Caritas diocesana di Andria, nell’ambito delle iniziative della Cei “Liberi di partire, liberi di restare”, promuove il “Progetto Mestieri 2”, co-finanziato con i fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica. In particolare – si legge in una nota – la Caritas ha avviato dei tirocini formativi rivolti a migranti titolari di permesso di soggiorno presenti nei comuni della diocesi e due corsi di formazione professionalizzanti che si sono conclusi il 17 dicembre scorso. L’obiettivo, spiegano i promotori dell’iniziativa, è quello di “offrire l’opportunità formativa e consentire l’acquisizione di competenze tecniche spendibili nel mondo del lavoro”. Domani, giovedì 13 gennaio, alle 19 presso la sede della Caritas diocesana di Andria (via E. De Nicola,15), ci sarà l’evento finale dei corsi con la consegna degli attestati ai 10 giovani che hanno regolarmente frequentato dimostrando interesse e volontà nell’acquisire competenze, pronti a mettersi in gioco nel mondo del lavoro, parte ora la ricerca attiva del lavoro nelle aziende del territorio.