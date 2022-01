Don Tonino Bello: Molfetta, sabato 15 gennaio il card. Semeraro presiede messa in cattedrale con lettura decreto venerabilità

Nella gioia condivisa tra le Chiese di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi e Ugento-Santa Maria di Leuca per il riconoscimento delle virtù eroiche del venerabile Antonio Bello, il card. Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle cause dei santi, presiederà sabato 15 gennaio la celebrazione eucaristica nella cattedrale di Molfetta alle ore 18. All’inizio della liturgia sarà data lettura del decreto di venerabilità.

In ottemperanza alle norme vigenti sul distanziamento sociale relativo al Covid-19, l’ingresso in cattedrale sarà contingentato. Per garantire una maggiore partecipazione la messa sarà trasmessa in diretta tv su Tele Dehon (can. 18 – 518 HD) e su Padre Pio Tv (can. 145 – Sky 852).

Domenica 16 gennaio il card. Semeraro presiederà l’Eucaristia nella chiesa collegiata SS. Salvatore, ad Alessano.