David Sassoli: Corrado (Cei), “la sua lezione per un’informazione di verità”

“Sono giornate di tristezza e lutto per l’Italia e l’Unione europea. La prematura scomparsa del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, sta suscitando un sentimento corale di commozione e affetto. Eppure, anche in questa circostanza, non sono mancati gli sciacalli da tastiera, che hanno instillato minuziosamente le solite fake news”. Lo scrive il direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della Cei, Vincenzo Corrado, nella newsletter diffusa oggi. “Una beffa, un insulto, un oltraggio per una persona che, come giornalista e come politico, si è sempre impegnato, anche concretamente, per un’informazione veritiera e per contrastare la disinformazione”, osserva Corrado.

Nell’autunno 2019, ad esempio, il Parlamento europeo, sotto la sua presidenza, ha votato una risoluzione sull’argomento, accompagnata da un dibattito in cui è emersa, tra l’altro, la necessità di proseguire la collaborazione sul piano etico e operativo con le grandi piattaforme e di promuovere tra i cittadini una più efficace educazione ai media e ai nuovi strumenti e linguaggi digitali. “Non utopie, ma strade che Sassoli ha conosciuto e ha percorso con spirito di servizio – ribadisce Corrado –. La cifra del suo impegno resta per sempre impressa nel suo sorriso. Una grande lezione per i comunicatori”.