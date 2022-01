Diocesi: Acireale, inaugurata a Piedimonte Etneo “Casa Papa Francesco”

Inaugurata, a Piedimonte Etneo, nella diocesi di Acireale, la nuova sede della Caritas parrocchiale e del Centro di ascolto, denominata “Casa Papa Francesco”. Il Centro è stato ricavato da una zona dell’antico Convento dei Frati Minori Cappuccini del paese.

La benedizione dei locali è stata presieduta da don Orazio Tornabene, direttore della Caritas della diocesi di Acireale. Presenti il parroco don Mario Gullo, il sindaco Ignazio Puglisi e i volontari della Caritas che hanno realizzato questo Centro dedicato all’ascolto, all’accoglienza e a progetti di prossimità, soprattutto per i più fragili e poveri della Comunità. La Casa, dedicata a Papa Francesco, è tra le opere-segno dell’Anno Santo Ignaziano che la Comunità piedimontese sta compiendo in occasione dei 500 anni della conversione di Sant’Ignazio di Loyola, patrono del Comune. “La nascita della nuova sede della nostra Caritas parrocchiale e del Centro di ascolto – afferma il parroco, don Gullo – si intreccia e si fonde con il cammino della parrocchia e del comune, in modo particolare attraverso la ‘pedagogia dei fatti’ che impegna le comunità nell’ascolto dei problemi, dei fenomeni di povertà e delle sofferenze delle persone, interpretando tutto questo alla luce del Vangelo. In questi tempi difficili ‘Casa Papa Francesco’ è una porta aperta alla Speranza reale della fede per praticare quella carità che tende a liberare le persone dal bisogno e a renderle protagoniste della propria vita”.