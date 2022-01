Cristiani perseguitati: Porte Aperte Onlus/Open Doors International, il 19 gennaio presentazione rapporto 2022 sulla libertà religiosa

Sarà presentata il 19 gennaio, a Roma, presso la Camera dei deputati, la World Watch List (WwList), la lista dei primi 50 Paesi dove più si perseguitano i cristiani al mondo, redatta, come di consueto, da un team di ricercatori di Porte Aperte Onlus/Open Doors International impegnata a monitorare la situazione dei cristiani nel mondo. Il report prende in esame il periodo che va dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021 ed è sottoposto a minuziosa analisi da parte di un organo internazionale indipendente (International Institute for Religious Freedom – Irf), il quale monitora e valuta nel dettaglio la metodologia, i processi di analisi, il design e i questionari di ricerca usati per stilare la WwList. Ciò che rende la WwList lo strumento d’eccellenza nella misurazione della persecuzione anti-cristiana è l’approccio dal basso (ricerca sul campo), oltre che la metodologia scelta (e appunto certificata da organo indipendente) e l’approccio dall’alto (ricerca su fonti attendibili esistenti). Il rapporto verrà reso disponibile alle ore 14.00 (ora italiana) nel sito di Open Doors e inviato via email, mentre – Covid permettendo – verrà presentato lo stesso giorno alla stessa ora in sala stampa della Camera dei deputati, così come presso l’Europarlamento a Bruxelles (26 gennaio 2022). Il giorno del lancio nel sito di Porte Aperte, www.porteaperteitalia.org, sarà possibile trovare il ranking e tutti i country profile aggiornati relativi a ogni nazione facente parte della WwList.