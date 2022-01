Parlamento Ue: riunione capigruppo, omaggio a Sassoli. Lunedì la commemorazione ufficiale a Strasburgo

(Foto Parlamento europeo)

La riunione dei capigruppo del Parlamento europeo, svoltasi oggi a Bruxelles, ha reso omaggio al presidente David Sassoli, deceduto ieri. L’incontro è stato presieduto dalla presidente ad interim Roberta Metsola, affiancata dal vicepresidente Pedro Silva Pereira. I presenti hanno rispettato un minuto di silenzio. La riunione ha poi confermato l’agenda della sessione plenaria che si terrà settimana prossima a Strasburgo, da lunedì 17 a giovedì 20 gennaio. Tale plenaria era già stata convocata per l’elezione del nuovo presidente dell’Europarlamento: ogni legislatura, che dura 5 anni, infatti, rinnova le cariche a metà percorso. L’elezione del successore di Sassoli è fissata per martedì 18. La plenaria si aprirà invece lunedì alle 17: alle 18 si svolgerà una cerimonia in onore della memoria di David Sassoli; la commemorazione ufficiale è affidata all’ex premier italiano Enrico Letta.