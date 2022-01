Diocesi: Rieti, corsi di formazione per catechisti e di preparazione alla Cresima per gli adulti

Partiranno domani, giovedì 13 gennaio, a Rieti (parrocchia di San Francesco Nuovo) i corsi di preparazione alla Cresima per adulti. Si tratta del primo passo per la ripresa delle attività pastorali dopo il periodo delle celebrazioni natalizie. Secondo quanto riferisce la versione on line del settimanale della diocesi reatina, frontierarieti.com, dal 28 gennaio al 18 febbraio 2022, ogni venerdì, si terranno online i corsi di formazione per i catechisti. Sono invitati a partecipare in maniera particolare i catechisti dei percorsi in preparazione alla cresima e post-cresima e gli educatori e animatori di oratorio. Tutti gli incontri verteranno sul tema: “La preadolescenza: un’età difficile e feconda – un approccio psico-pedagogico-spirituale”. È stato invece diffuso nei giorni scorsi il calendario dei corsi di preparazione al Matrimonio della zona pastorale cittadina, che partiranno in questo mese di gennaio. I fidanzati in cammino verso il sacramento nuziale potranno seguirli presso le parrocchie Regina Pacis (il mercoledì alle 18.45 dal 23 gennaio), San Giovanni Battista (il sabato alle 19 dal 19 gennaio), Sant’Agostino (il venerdì alle 21 dall’11 gennaio), mentre quello curato dall’équipe diocesana di Pastorale familiare si terrà a maggio.