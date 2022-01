Diocesi: Chioggia, domenica 16 a Padova l’ordinazione episcopale del vescovo eletto Dianin

Domenica 16 gennaio, alle ore 16,30 presso la basilica cattedrale di Padova, sarà celebrata l’ordinazione episcopale di mons. Giampaolo Dianin, vescovo eletto di Chioggia, per l’imposizione delle mani e la preghiera di mons. Claudio Cipolla, vescovo di Padova, cui si uniranno mons. Antonio Mattiazzo, arcivescovo vescovo emerito di Padova, e mons. Adriano Tessarollo, amministratore apostolico della diocesi di Chioggia.

A motivo delle restrizioni dovute al Covid-19 è stato necessario contingentare il numero di partecipanti, per questo l’accesso alla celebrazione avverrà solamente su invito personale con biglietto inviato via email.

Sarà possibile seguire l’ordinazione episcopale attraverso la diretta tv sul canale 14 del digitale terrestre (Telechiara) e sul sito e canale YouTube della diocesi di Padova (www.diocesipadova.it – www.youtube.com/diocesipadova).