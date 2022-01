Economia: Commissione vaticana Covid-19 e Network Deloitte, oggi al Laterano un incontro per “preparare il futuro”

Si intitola “Preparare il futuro, costruire un’economia sostenibile, inclusiva, rigenerativa” l’incontro promosso dalla Commissione vaticana per il Covid-19 del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale e dal Network Deloitte, in programma questo pomeriggio, alle 16, presso la Sala della Conciliazione del Palazzo del Laterano. “Di fronte alla sfida globale della pandemia, che ha messo in luce l’inadeguatezza degli attuali sistemi economici e sociali, capaci di assicurare un alto livello di sviluppo economico e tecnologico ma responsabili di ingiustizie e disparità crescenti fra i Paesi del mondo e fra le comunità e i singoli individui – si legge in una nota – l’evento si offre come risposta concreta all’invito di Papa Francesco a ‘preparare il futuro’, attraverso gli strumenti della scienza e usando l’immaginazione, ‘per superare la sfida che abbiamo davanti'”, come ha detto il Papa ricevendo in udienza, nel febbraio scorso, la Commissione vaticana per il Covid-19. L’evento si propone quindi come luogo ideale di riflessione e confronto sulle sfide socio-economiche e culturali del futuro, e aspira a elaborare delle linee guida per affrontarle. Insieme al card. Michael Czerny, prefetto ad interim del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, suor Alessandra Smerilli, segretario ad interim del Dicastero, e padre Fabio Baggio, sottosegretario della Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero, parteciperanno all’evento, come relatori, Punit Renjen, ceo di Deloitte Global; Jiang Bo-Kui, Senior Research presso il Taihe Institute; Minouche Shafik, direttore della London School of Economics; Richard Houston, ceo di Deloitte North-South Europe, e Stefano Zamagni, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze sociali. L’incontro, che non è aperto al pubblico, si terrà in modalità mista, in presenza e via Zoom. Al termine l’Orchestra d’archi del Conservatorio di Santa Cecilia, diretta dal maestro Michelangelo Galeati, eseguirà alcuni brani di musica classica, accompagnando il tenore Francesco Grollo.