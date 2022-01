David Sassoli: incessanti messaggi di cordoglio. Bandiere a mezz’asta in tutta Europa. Kamala Harris (Usa), “grande europeo devoto agli ideali della democrazia”

Bruxelles: bandiere a mezz'asta alla Commissione europea (foto Commissione europea)

Continuano incessanti le parole di ricordo, le immagini di repertorio, le foto di abbracci, sorrisi e strette di mano che David Sassoli ha regalato con generosità nella sua vita. Riemergono dagli archivi personali di tanti amici, colleghi, e da quelli delle sedi istituzionali. Così ad esempio la piattaforma multimediale del Consiglio dell’Ue ha messo in fila una serie di immagini di Sassoli in alcuni incontri con il presidente Charles Michel e colleghi, anche il servizio audiovisivo della Commissione ha raccolto in una pagina parecchie immagini che lo riguardano. I tributi e gli omaggi si rincorrono in tutta Europa e non solo. Oggi anche la vicepresidente Usa, Kamala Harris, ha pubblicato un breve messaggio di cordoglio, definendo David Sassoli un “grande europeo devoto agli ideali della democrazia”.

Ieri il momento del lutto che ha lasciato tutti senza fiato, è stato segnato dalle bandiere europee a mezz’asta su tutte le sedi istituzionali a Bruxelles e Strasburgo, ma anche su ambasciate e rappresentanze europee mondo. Le parole di cordoglio pronunciate dalle più alte cariche istituzionali, in Italia e in Europa, sono accompagnate da centinaia di testimonianze che, come una colonna sonora gentile, accompagnano il tempo che separa dall’ultimo saluto al presidente del Parlamento europeo che avverrà venerdì 14 gennaio con i funerali di Stato a Roma, nella basilica di Santa Maria degli Angeli. A presiedere i funerali sarà il cardinale di Bologna, Matteo Zuppi. Domani, invece, la camera ardente in Campidoglio.

Nelle sedi istituzionali e in quelle del Parlamento europeo nei Paesi Ue, è stato messo a disposizione un libro delle condoglianze per lasciare messaggi o ricordi. Ce n’è anche una versione compilabile on line. Le riunioni che si sono svolte oggi nelle sedi del Consiglio, della Commissione e del Parlamento si sono aperte con un minuto di silenzio per ricordare quest’uomo umile e mite che, senza clamore né proclami, ha incarnato nel suo essere leader politico uno stile nuovo.