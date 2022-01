Coronavirus Covid-19: in Italia ieri oltre 686mila somministrazioni di vaccino

In Italia ieri si è registrato un nuovo record di somministrazioni di vaccini anti-Covid. Sono state infatti oltre 686mila le inoculazioni, con circa 77.500 prime dosi – di cui 48mila a bambini – e 22.500 prime dosi per over 50. Quasi 550mila le terze dosi.

La Struttura commissariale sottolinea che “continua il trend positivo di prime dosi e booster”. “Il generale Francesco Paolo Figliuolo – si legge in una nota –, nel ringraziare tutto il personale sanitario per il costante sforzo profuso a favore della salute dei nostri concittadini, ha evidenziato le capacità espresse dalla macchina organizzativa delle Regioni e delle Province autonome coordinate dalla Struttura commissariale”.