Diocesi: Siracusa, domani apertura straordinaria della nicchia che custodisce il simulacro di Santa Lucia

(Foto: diocesi di Siracusa)

Apertura straordinaria della nicchia che custodisce il simulacro di Santa Lucia nella giornata di domani, giovedì 13 gennaio. Lo ha deciso la Deputazione della Cappella di Santa Lucia nel ricordo dell’anniversario della dedicazione della chiesa cattedrale (che si celebra il 9 gennaio) e del terremoto del 1693. Un tempo era prevista l’apertura della nicchia per un periodo più lungo ma da alcuni anni viene effettuata l’apertura solo il giorno 13 in coincidenza con la “Festa delle reliquie”, un momento di ringraziamento e anche di riconoscimento del servizio reso da tutti i volontari durante il periodo della festa di dicembre.

Nel rispetto della normativa prevista per l’emergenza Covid-19, è prevista alle ore 17 l’apertura della nicchia, preceduta dalla consegna delle chiavi al maestro di cappella Benedetto Ghiurmino da parte dei deputati. Poi le portatrici in processione porteranno all’altare maggiore le reliquie della martire siracusana. Seguirà l’intervento di mons. Salvatore Marino, parroco della chiesa cattedrale, su “Pietà popolare e Sinodo”. Alle ore 18 la messa presieduta dall’arcivescovo, mons. Francesco Lomanto. Al termine la chiusura della nicchia.