Sicurezza alimentare: strategia europea Farm to Fork. Kyriakides (Ue), “cibo sicuro e nutriente per il mondo intero”

“Oggi celebriamo la Giornata mondiale della sicurezza alimentare, una giornata che illustra quanto sia importante il cibo sicuro e nutriente per il mondo intero. La pandemia di Covid-19 non ha solo evidenziato l’importanza di una forte preparazione alle crisi sanitarie e di meccanismi di prevenzione e catene di approvvigionamento che garantiscano la circolazione continua di beni essenziali, ma anche l’importanza cruciale di alimenti sicuri universalmente accessibili e convenienti. Il cibo sicuro e nutriente rafforza il nostro sistema immunitario e protegge dalle malattie. Il cibo sicuro è fondamentale per la sicurezza alimentare”. In occasione della Giornata mondiale della sicurezza alimentare di oggi, 7 giugno, la commissaria Ue per la salute e la sicurezza alimentare, Stella Kyriakides, rilascia una dichiarazione, nella quale ricorda: “Lo scorso anno si è aperta l’opportunità di costruire sistemi alimentari robusti per il futuro. Sistemi che possono contribuire a supportare una ripresa green e sostenibile. Nell’Ue ora abbiamo una visione strategica a lungo termine su come trasformare il modo in cui produciamo, distribuiamo e consumiamo il cibo: la strategia europea ‘dalla fattoria alla tavola’. Farm to Fork è un’opportunità unica di cambiamento. E la sicurezza del cibo che produciamo e mangiamo in tutto il mondo è il punto di partenza”. “La nostra politica alimentare si basa sui più elevati standard di sicurezza alimentare per proteggere i consumatori”. La commissaria aggiunge: “Continueremo a promuovere questi standard a livello globale lavorando con le organizzazioni internazionali, come la Fao e l’Organizzazione mondiale della sanità”. A settembre è in programma il Vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari.