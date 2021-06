Missio Ragazzi: fino al 2 luglio tre appuntamenti a settimana per vivere l’animazione missionaria

“Se è vero che con il mese di giugno arrivano le vacanze, è pure vero che questo è il tempo più indicato per le attività di animazione negli oratori e nei centri estivi. Ecco allora che anche quest’anno Missio Ragazzi offre una proposta per vivere un’estate in missione: un modo per non rompere quel filo rosso che lega bambini, catechisti ed educatori alle grandi tematiche della mondialità e della missionarietà”. Lo annuncia il sito della Fondazione della Cei che si occupa di missioni ad gentes. “Quanto è stato pensato dal segretariato non è una proposta di animazione strutturata, cioè completa e confezionata, da prendere nella sua interezza e vivere con i propri ragazzi. Si tratta, piuttosto, di pillole (gustose!) di missione, che hanno l’obiettivo di tenere viva l’attenzione dei ragazzi su tematiche importanti, ma con uno stile a loro misura, ovvero divertente, giocoso, allegro”. Nel concreto “Estate in missione 2021” offre tre “pillole” a settimana (il lunedì, il mercoledì e il venerdì) da oggi – 7 giugno – fino al 2 luglio: una canzone da imparare e cantare, “scelta in modo che aiuti a riflettere sul tema del Vangelo della domenica, e la proposta di una missione da compiere in prima persona; la presentazione di un bambino coraggioso che con il suo operato ha reso più bello e giusto il mondo e/o la realtà dove vive (le storie sono tratte da Il Ponte d’Oro, rivista dei ragazzi missionari); alcune foto che aiutano a fare il giro del mondo e a scoprire curiosità e particolarità di tanti Paesi lontani”.

Il materiale sopra descritto viene pubblicato secondo il seguente calendario settimanale: “Lunedì – musica maestro!”, una canzone legata al Vangelo domenicale e una missione settimanale da realizzare con i ragazzi; “Mercoledì – bambini coraggiosi”, storie di bambini che rendono più bello il mondo con la loro inventiva e il loro coraggio; “Venerdì – worldpic”, foto che “catapultano in posti meravigliosi: luoghi ricchi di storia o bellezze naturali che aiutano ad innamorarsi della Terra e fanno scoprire il Creato come dono”. L’appuntamento è sui social di Missio Ragazzi: Facebook, Instagram e Telegram.