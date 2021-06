Diocesi: Mondovì, il vescovo Miragoli incaricato da Papa Francesco quale visitatore alla Congregazione per il Clero

“Voglio anticiparvi personalmente una notizia che verrà resa nota questa mattina e che mi coinvolge. In occasione della recente Assemblea Cei, Papa Francesco ha voluto incontrarmi ‘per chiedermi un favore’: compiere una visita, a nome suo, alla Congregazione per il Clero. Il giorno 3 giugno, poi, in un incontro a Santa Marta, mi ha precisato meglio le sue attese. Superfluo dire come la richiesta mi abbia colto di sorpresa e come, naturalmente, io abbia dato la mia disponibilità”. Lo ha scritto il vescovo di Mondovì, mons. Egidio Miragoli, in una mail a tutti i sacerdoti della diocesi, stamattina 7 giugno, come si legge su “L’Unione Monregalese”. “Questo impegno, che comporta soprattutto l’incontro, a Roma, con il personale della Congregazione, richiederà un po’ di tempo che ora non so quantificare, ma presumibilmente occuperà almeno il mese di giugno, sia pure in modo non continuativo. I primi incontri inizieranno già mercoledì”, ha anticipato il vescovo. “Con questo scritto volevo comunque rassicurarvi – conclude il vescovo Egidio Miragoli dopo la decisione di Papa Francesco – circa gli impegni in agenda (a cominciare dal calendario delle cresime) che rimarrà invariato. Per il resto sono a chiedervi un po’ di pazienza e comprensione, nella certezza che sapremo armonizzare le esigenze comuni e continuare come previsto il nostro cammino”.