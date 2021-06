Papa Francesco: ricevuto in udienza il presidente dell’Austria

(Foto Vatican Media/SIR)

Il Papa ha ricevuto oggi in udienza il presidente della Repubblica d’Austria, Alexander Van der Bellen, il quale si è successivamente incontrato con il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. “Durante i cordiali colloqui – informa la Sala Stampa della Santa Sede – è stato espresso compiacimento per le buone relazioni tra la Santa Sede e l’Austria. Ci si è poi soffermati su questioni geopolitiche, di ambito europeo e internazionale, e non si è mancato di rilevare il ruolo della Chiesa nella promozione della solidarietà per favorire la pace e la fraternità universale e nella cura del creato”.