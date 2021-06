Recovery Plan: Giovannini (Mims), “nel Pnrr previsti 600 milioni di euro per la ‘mobilità dolce’”

“Nel Pnrr abbiamo previsto 600 milioni di euro per la ‘mobilità dolce’, di cui 200 milioni destinati alla creazione di ciclovie urbane e 400 milioni per quelle turistiche”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo stamani alla presentazione delle linee guida per una mobilità sostenibile dopo la pandemia a Milano-Bicocca, durante il Convegno nazionale della Rus. “Con un nostro decreto, abbiamo di recente stanziato oltre 4 milioni di euro per un progetto sperimentale in alcuni comuni che prevede la realizzazione di piste ciclabili per collegare le stazioni ferroviarie ai poli universitari – ha aggiunto –. Questa iniziativa consentirà agli studenti, ma non solo, di raggiungere gli atenei usando un mezzo di trasporto ecologico e percorsi protetti e sicuri”.

Altri 11 milioni di euro sono in arrivo per “realizzare piste ciclabili tra stazioni ferroviarie e università in ulteriori comuni che stiamo identificando: un progetto al quale lavoriamo insieme al ministero dell’Università e ai rappresentanti di Rfi, Anci e Crui”. “Sempre con l’obiettivo di rendere la mobilità più sostenibile e intelligente nel decreto ‘Sostegni 2’ abbiamo previsto risorse per incentivare il ricorso al Mobility Manager da parte delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e delle scuole al fine di realizzare piani per decongestionare le città e per incentivare l’uso di mezzi più ecologici”.