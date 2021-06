Brasile: al via la Settimana nazionale di mobilitazione per la campagna solidale “É Tempo de Cuidar” della Chiesa

Una messa, che si terrà domani, 8 giugno, alle ore 9 (ora locale) a Brasilia, nella Casa Bom Samaritano, spazio che accoglie i migranti venezuelani, aprirà la Settimana nazionale di mobilitazione della seconda tappa dell’iniziativa solidale “É Tempo de Cuidar” (È tempo di prendersi cura), promossa dalla Chiesa brasiliana per far fronte all’emergenza Covid-19. La celebrazione sarà presieduta dal vescovo ausiliare di Rio de Janeiro e segretario generale della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb), mons. Joel Portella Amado. La celebrazione sarà trasmessa da Rede Vida e da altre emittenti brasiliane di ispirazione cattolica.

Sempre domani, alle 19, le organizzazioni che promuovono la campagna (Cnbb, Caritas brasiliana, Conferenza dei religiosi del Brasile, Movimento di educazione di base e Associazione nazionale dell’educazione cattolica del Brasile) daranno vita a una diretta dedicata alla Settimana nazionale di mobilitazione legata a “É Tempo de Cuidar”.

Dall’’8 al 12 giugno, dunque, si svolge la Settimana nazionale di mobilitazione, con azioni realizzate nelle diocesi, da parte dei vari organismi e settori pastorali della Chiesa brasiliana. Per l’animazione di queste giornate, durante le quali sarà intensificata la raccolta di alimenti, sono previste varie iniziative, celebrazioni e dirette, fino alla Giornata nazionale del 12 giugno.