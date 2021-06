Ue: Unione della sicurezza, in vigore da oggi le norme comunitarie sulla rimozione dei contenuti terroristici online

Sono entrate in vigore oggi le norme fondamentali dell’Ue per contrastare la diffusione di contenuti terroristici online. Le piattaforme “dovranno rimuovere i contenuti terroristici segnalati dalle autorità degli Stati membri entro un’ora”, chiarisce una nota della Commissione. “Le regole aiuteranno anche a contrastare la diffusione di ideologie estremiste online, una parte vitale della prevenzione degli attacchi e della lotta alla radicalizzazione”. Tali normative “includono forti garanzie per garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali come la libertà di espressione e di informazione”. Il regolamento “stabilirà inoltre obblighi di trasparenza per le piattaforme online e per le autorità nazionali di riferire sulla quantità di contenuti terroristici rimossi, le misure utilizzate per identificare e rimuovere i contenuti, gli esiti di denunce e ricorsi, nonché il numero e il tipo di sanzioni imposte su piattaforme online”. Gli Stati membri e le piattaforme online che offrono servizi nell’Ue “dispongono ora di un anno per adattare i propri processi”. Il vicepresidente della Commissione Ue, Margaritis Schinas, ha dichiarato: “Con queste nuove regole fondamentali, stiamo reprimendo la proliferazione di contenuti terroristici online e rendendo l’Unione della sicurezza dell’Ue una realtà”.