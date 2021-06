Diocesi: Caritas Potenza, con “A Casa di Leo” un centro per famiglie con difficoltà economiche a rischio emarginazione

Un centro di aggregazione e sostegno alla famiglia, oltre che un emporio. A Bucaletto, periferia di Potenza, è nata con i fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica “A Casa di Leo”, una realtà di servizi alle famiglie con difficoltà economiche a rischio emarginazione – a cura della Caritas diocesana –, per contrastare la povertà, il disagio e le difficoltà. Offre vari servizi come: la distribuzione di generi alimentari grazie all’Emporio solidale, un ambulatorio, una biblioteca e percorsi di contrasto alla dispersione scolastica.

Le famiglie in temporanea difficoltà economica accedono all’Emporio tramite il Centro di ascolto, nell’ambito di un progetto personalizzato di accompagnamento. Lo scopo è dare un sollievo alla persona che intanto deve ritrovare la forza di tornare autosufficiente. È attivo anche un laboratorio per recuperare le eccedenze alimentari, confezionarle e distribuirle. L’Emporio organizza raccolte alimentari porta a porta: giornate di festa con musica, animazione e artisti di strada che coinvolgono l’intera comunità e promuovono la solidarietà. “Abbiamo sempre lavorato con i ragazzi per creare una prossimità educativa con loro, ma senza mai tralasciare le famiglie di appartenenza indietro – racconta Valentina, un’operatrice della Caritas diocesana –. Cerchiamo di essere presenti durante l’anno con un doposcuola”. Tra i servizi offerti, anche l’ascolto agli anziani. “Io volevo parlare, dire quello che ho visto, quello che ho conosciuto. Qualcuno mi ha detto: perché non vai alla Caritas? E mi sono trovata bene”.