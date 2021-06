Coronavirus Covid-19: in Italia somministrate oltre 38 milioni di dosi, vaccinate più di 13 milioni di persone

Stando al report sui vaccini anti Covid-19, in Italia sono 38.178.684 le somministrazioni eseguite. Dai dati, aggiornati a questa mattina, emerge che sono 13.028.350 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale necessario per la immunizzazione, pari al 24,01% della popolazione italiana.

In totale sono 20.988.939 le somministrazioni a donne e 17.189.745 quelle a uomini. Se si considerano le fasce d’età, sono 276.020 le somministrazioni tra i 16-19enni (67.658 immunizzati), 1.669.977 tra i 20-29enni (576.526), 2.228.594 tra i 30-39enni (798.006), 4.060.109 tra i 40-49enni (1.227.641), 7.179.442 tra i 50-59enni (2.046.685), 7.662.852 tra i 60-69enni (2.303.377), 7.199.244 tra i 70-79enni (2.240.638), 6.441.912 tra gli 80-89enni (3.079.367) e 1.460.534 tra gli over 90 (688.452).

Rispetto alle 42.383.709 dosi finora disponibili in tutta Italia (27.733.972 di Pfizer/BioNTech, 8.993.380 di AstraZeneca, 4.096.657 di Moderna e 1.559.700 di Janssen), ne sono state inoculate il 90,1%. L’Umbria presenta il maggior rapporto tra somministrazioni e dosi fin qui consegnate con il 92,5%. Seguono Lombardia e Marche (92,4%) e Abruzzo (92,1%). La Regione che ha fatto registrate il numero maggiore di somministrazioni (6.618.586) in termini assoluti è la Lombardia, davanti a Campania (3.713.096) e Lazio (3.707.219).

Per quanto riguarda le somministrazioni effettuate, in tutto il mese di gennaio sono state in totale 1.983.316 a fronte di 2.376.927 effettuate a febbraio, di 5.981.263 a marzo, di 9.710.212 ad aprile e di 14.937.244 a maggio. Nei primi giorni di giugno – secondo i dati disponibili al momento – sono state 3.149.873 le somministrazioni totali che hanno riguardato 2.518.949 prime dosi (comprese 272.055 di vaccino monodose Janssen) e 630.924 seconde dosi. Nelle giornate di venerdì 4 e sabato 5 giugno è stata superata la quota di 600mila somministrazioni quotidiane.