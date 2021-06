Università Cattolica: Roma, mercoledì un webinar su “Assegno unico, famiglia e Pnrr” con la ministra Bonetti

La ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, sarà ospite del webinar intitolato “Assegno unico, famiglia e Pnrr”, promosso dalla Facoltà di Economia, sede di Roma, dell’Università Cattolica che sarà trasmesso mercoledì 9 giugno alle 10.30 in diretta sui profili social dell’Ateneo (@Unicatt).

Il webinar si collega all’approvazione, avvenuta nella seduta del Consiglio dei ministri il 4 giugno scorso, della disciplina volta a rendere operativa nell’immediato la misura dell’assegno unico per i nuclei familiari con cui prende corpo il “Family Act”; nonché segue idealmente gli Stati generali della natalità dello scorso 14 maggio a Roma in cui, con gli interventi di Papa Francesco e del presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi, è stata riaffermata la centralità della famiglia per la ripartenza dell’economia e della società italiana.

L’evento sarà aperto alle 10.30 dal saluto di Franco Anelli, rettore dell’Università Cattolica, e di Antonella Occhino, preside della Facoltà di Economia dell’Ateneo.

“I temi delle politiche familiari – anticipa la preside Occhino – sono un momento centrale delle politiche economiche per la ripresa, in linea con istanze e consapevolezze risalenti e soprattutto con i valori sottesi a un’economia al servizio della persona e quindi della famiglia”. Alle 10.45 l’intervento della ministra Elena Bonetti.

“Nel Pnrr il Family Act è indicato come riforma di accompagnamento del percorso di ripresa del Paese – spiega la ministra Bonetti –. L’approvazione in Consiglio dei ministri della misura ponte per l’assegno unico e universale, il primo pezzo della riforma, è il segno di una scelta politica chiara: investire in politiche familiari stabili per riattivare subito la fiducia e rimettere in gioco il desiderio di futuro delle famiglie italiane”.

Alle 11 gli interventi dei professori della Facoltà di Economia nella sede di Roma Giuseppe Arbia, ordinario di Statistica economica, sulla condizione delle famiglie italiane nel periodo post Covid, e Gilberto Turati, ordinario di Scienza delle finanze, sulle politiche economiche e sociali a favore delle famiglie.