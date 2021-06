Diocesi: Teramo, mercoledì mons. Leuzzi consegnerà a Papa Francesco e al ministro Bianchi gli atti del convegno su giovani ed adolescenti

Una delegazione della diocesi di Teramo-Atri in rappresentanza del mondo dell’istruzione del territorio, guidata da mons. Lorenzo Leuzzi, parteciperà mercoledì all’Udienza generale di Papa Francesco nel Cortile di San Damaso in Vaticano. Un appuntamento organizzato per presentare al Santo Padre i resoconti del concorso “Un presepe per il mondo”, lanciato in concomitanza con il posizionamento del presepe artistico di Castelli in piazza San Pietro, ideato per fare riflettere gli alunni delle scuole sul significato del presepe quale simbolo di fratellanza e amicizia fra popoli in un momento di profonda solitudine e sofferenza legata all’emergenza Covid-19. Nell’occasione verranno inoltre consegnati gli atti del convegno “Con i giovani protagonisti nella storia. Gli adolescenti e il patto educativo e inter-generazionale”, organizzato il 7 e 8 maggio scorsi dalla diocesi di Teramo-Atri e dall’Ufficio scolastico regionale in preparazione all’ultima edizione della veglia mariana internazionale dei giovani svoltasi nel santuario di San Gabriele dell’addolorata. Gli stessi documenti, durante un incontro organizzato nel pomeriggio della stessa giornata, verranno consegnati anche nelle mani del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi.