Diocesi: Trento, mons. Tisi domani a Ranzo per esprimere vicinanza a comunità scossa da ferimento volontaria Caritas

L’arcivescovo di Trento, mons. Lauro Tisi, sarà presente domani sera a Ranzo per presiedere la messa nella chiesa parrocchiale, alle 20. “Mons. Tisi intende così esprimere la vicinanza propria e della diocesi alla comunità particolarmente scossa dal ferimento della volontaria della Caritas locale, Luciana Rigotti, ad opera di un giovane migrante accolto da poco in una struttura della parrocchia”, si legge in una nota della diocesi.

“Preghiamo perché Luciana possa riprendersi. Sento di doverla ringraziare per la sua testimonianza di accoglienza, nella gratuità. So che in cuor suo ha già perdonato chi, in preda a un evidente disagio pregresso, ha alzato le mani contro di lei. Pregheremo anche per lui”, afferma il presule.