Diocesi: Latina, al via un progetto per accompagnare i più giovani alla scoperta di sé

È stato presentato ieri, nel corso di un convegno, un progetto promosso dalla diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno per accompagnare ragazzi e giovani nel cammino alla scoperta di se stessi. A realizzarlo, dall’inizio del prossimo anno pastorale, saranno l’Ufficio catechistico diocesano, l’Ufficio per la Pastorale della famiglia e quello per la Pastorale giovanile e vocazionale. Genitori, animatori di gruppi giovanili, catechisti e insegnanti sono i destinatari di un percorso “di conoscenza di sé, della corporeità, del mondo delle emozioni e degli affetti dei ragazzi, che inizierà a ottobre prossimo”, affermano gli organizzatori. E aggiungono: “Nell’attuale contesto culturale, è profondamente cambiata la visione antropologica, la modalità attraverso cui si determinano i processi di costruzione dell’identità: dall’acquisizione del senso di appartenenza alla propria comunità, alla formazione delle proprie convinzioni, alla generazione di aspettative verso il futuro. Gli adulti spesso assistono a questo processo, senza cogliere gli effetti della frammentazione dei valori simbolici, in grado da sempre di plasmare le aspirazioni individuali e i percorsi esistenziali di ciascuno”. L’iniziativa si inserisce nelle iniziative del progetto pastorale ZeroDiciotto, che la diocesi pontina sta portando avanti in un percorso pluriennale di accompagnamento delle nuove generazioni all’esperienza della fede e a diventare cristiani.